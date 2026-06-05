В аэропортах Казани и Чебоксар сняли ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах Казани и Чебоксар были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения сняты, о чем сообщила Росавиация.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Казани и Чебоксар, сообщила Росавиация.
"Аэропорты "Казань", "Чебоксары". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.