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В аэропортах Казани и Чебоксар сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 05.06.2026
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03:17 05.06.2026
В аэропортах Казани и Чебоксар сняли ограничения на полеты

Росавиация: в аэропортах Казани и Чебоксар сняли ограничения на полеты

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСамолет в Международном аэропорту Казани
Самолет в Международном аэропорту Казани - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Самолет в Международном аэропорту Казани. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В аэропортах Казани и Чебоксар были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
  • Ограничения сняты, о чем сообщила Росавиация.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Казани и Чебоксар, сообщила Росавиация.
В пятницу в аэропортах Казани и Чебоксар были введены временные ограничения.
"Аэропорты "Казань", "Чебоксары". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.
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КазаньЧебоксарыФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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