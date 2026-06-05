В аэропортах Пензы и Саратова сняли ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах Пензы и Саратова сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения вводились в пятницу для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Пензы и Саратова, сообщила Росавиация.
"Аэропорты "Пенза", Саратова ("Гагарин"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.