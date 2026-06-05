В аэропортах Казани и Чебоксар ввели ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах Казани и Чебоксар введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани и Чебоксар, сообщила Росавиация.
"Аэропорты "Казань", "Чебоксары". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.