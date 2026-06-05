В офисе Зеленского признали нарушения прав военнослужащих ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Офис военного омбудсмена за первые четыре месяца работы получил более восьми тысяч жалоб.
- Наибольшее количество жалоб поступает по лечению и направлению на военно-врачебные комиссии.
- Ольга Решетилова заявила о систематических нарушениях в отдельных подразделениях ВСУ.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Офис военного омбудсмена за первые четыре месяца работы завалили тысячами жалоб о систематических проблемах в ВСУ, следует из публикации пресс-службы офиса Владимира Зеленского, посвященной докладу украинского военного омбудсмена Ольги Решетиловой.
"За первые четыре месяца работы офис военного омбудсмена обработал более восьми тысяч жалоб... Наибольшее количество жалоб поступает по лечению и направлению на военно-врачебные комиссии", - говорится в публикации на сайте офиса Зеленского.
Решетилова также заявила о "систематических нарушениях в отдельных подразделениях ВСУ". По ее словам, командиры часто предпочитают замалчивать проблемы вместо того, чтобы взаимодействовать с офисом омбудсмена. Кроме того, обсуждались проблемы с прозрачностью начисления денежного довольствия и необходимость введения унифицированных критериев учета дополнительных выплат.