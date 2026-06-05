В офисе Зеленского признали нарушения прав военнослужащих ВСУ

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Офис военного омбудсмена за первые четыре месяца работы завалили тысячами жалоб о систематических проблемах в ВСУ, следует из публикации пресс-службы офиса Владимира Зеленского, посвященной докладу украинского военного омбудсмена Ольги Решетиловой.