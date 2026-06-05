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В офисе Зеленского признали нарушения прав военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 05.06.2026
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14:12 05.06.2026
В офисе Зеленского признали нарушения прав военнослужащих ВСУ

В офисе Зеленского признали систематический характер нарушения прав в ВСУ

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Офис военного омбудсмена за первые четыре месяца работы получил более восьми тысяч жалоб.
  • Наибольшее количество жалоб поступает по лечению и направлению на военно-врачебные комиссии.
  • Ольга Решетилова заявила о систематических нарушениях в отдельных подразделениях ВСУ.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Офис военного омбудсмена за первые четыре месяца работы завалили тысячами жалоб о систематических проблемах в ВСУ, следует из публикации пресс-службы офиса Владимира Зеленского, посвященной докладу украинского военного омбудсмена Ольги Решетиловой.
"За первые четыре месяца работы офис военного омбудсмена обработал более восьми тысяч жалоб... Наибольшее количество жалоб поступает по лечению и направлению на военно-врачебные комиссии", - говорится в публикации на сайте офиса Зеленского.
Решетилова также заявила о "систематических нарушениях в отдельных подразделениях ВСУ". По ее словам, командиры часто предпочитают замалчивать проблемы вместо того, чтобы взаимодействовать с офисом омбудсмена. Кроме того, обсуждались проблемы с прозрачностью начисления денежного довольствия и необходимость введения унифицированных критериев учета дополнительных выплат.
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