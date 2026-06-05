Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из ОДКБ, если "будет нужно".
- Так он ответил на вопрос, почему Ереван заморозил членство в организации, но не покинул ее.
ЕРЕВАН, 5 июн — РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из ОДКБ, если "будет нужно".
Во время предвыборных дебатов представитель партии "Сильная Армения" Нарек Карапетян спросил Пашиняна, что значит "замораживание" членства в ОДКБ и почему, критикуя эту организацию, страна не покидает ее.
«
"Мы решим и выйдем. Будет нужно, выйдем, я говорил, что мы назад не пойдем", — ответил премьер.
В последнее время Ереван предпринял целый ряд недружественных шагов по отношению к Москве. В российском МИД отмечали, что цель Запада состоит в том, чтобы использовать Армению против России — в частности, заманивая в западный лагерь при помощи популистского лозунга о вступлении в ЕС. Замглавы МИД Михаил Галузин заявлял, что Запад также подтолкнул Ереван к заморозке участия в ОДКБ.
Армянское же руководство к предостережениям не прислушивается: в последнее время там предприняли некоторые шаги, которые несут риск изменения в союзнических отношениях.
Как заявлял зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, премьер страны активно толкает ее на путь нынешней Украины. По его словам, Никол Пашинян настойчиво затаскивает республику в Евросоюз, при этом стараясь сохранить все выгоды от участия в ЕАЭС.