Нижегородская область лидирует в рейтинге АСИ в разделе "Инженерные сети"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Нижегородская область стала лидером по направлению "Инженерные сети и коммуникации" в рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России, который составляет Агентство стратегических инициатив, сообщает пресс-служба правительства региона.

Результаты рейтинга, который формируется по поручению президента России Владимира Путина с 2014 года, были объявлены в ходе Петербургского международного экономического форума. С 2025 года "Повышение инвестиционной активности" — это один из федеральных проектов нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

"Согласно аналитике, Нижегородская область заняла первое место по направлению "Инженерные сети и коммуникации", в которое входят факторы, связанные с эффективностью процедур подключения объектов капитального строительства к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. Учитываются время подключения, количество процедур, стоимость и удовлетворенность предпринимателей административными процедурами", - говорится в сообщении.

Нижегородская область также вошла в тройку лидеров по направлению "Недвижимость", которое оценивает скорость и простоту получения участка под строительство.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева заявила, что регионы продолжают улучшать условия для бизнеса и сокращать административные барьеры. "Например, Нижегородская область входит в число лидеров по развитию инженерной инфраструктуры и недвижимости, а сроки подключения к электросетям здесь почти на 20 рабочих дней ниже среднероссийского уровня", — приводятся в сообщении слова Чупшевой.

Также она отметила, что в регионе налажено постоянное взаимодействие бизнеса и Россетей на площадке уполномоченного по правам предпринимателей. По скорости процедур для бизнеса в части регуляторной среды регион входит в топ-10 по стране по большинству показателей — семи из 10 показателей.

"Вопросы, связанные с подключением к коммуникациям, еще несколько лет назад были одними из самых частых на личных и рабочих встречах с инвесторами. Поэтому сегодня для правительства и меня лично крайне ценно видеть такой результат работы. Благодарю за высокую оценку наших усилий, и отдельная благодарность — сетевым компаниям за то, что включились в работу по модернизации всех процессов", — цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области, секретаря нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия" Глеба Никитина.

Кроме того, Нижегородская область заняла второе место по направлению "Меры поддержки бизнеса". Регион входит в топ-10 по эффективности работы Агентства развития по мнению бизнеса. Объем финансовой поддержки по линии Фонда развития промышленности превысил уровень прошлого года в 2,3 раза. ФРП Нижегородской области занял первое место в России среди субъектов РФ по объему привлеченных средств федерального фонда.

"Отдельное внимание в регионе уделяют вовлечению объектов культурного наследия в экономический оборот. Нижегородская область занимает второе место по этому показателю. В регионе предоставляется бесплатный земельный участок под инвестиционные проекты после завершения реставрации объектов культурного наследия. Кроме того, запущен единый портал исторической недвижимости Нижегородской области", - отмечается в сообщении.