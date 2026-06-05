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Солнцев: более 17 соглашений заключила Оренбургская область на ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2026
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
21:18 05.06.2026
Солнцев: более 17 соглашений заключила Оренбургская область на ПМЭФ

Солнцев: более 17 соглашений заключила Оренбургская область на полях ПМЭФ

© Фото : Правительство Донецкой Народной РеспубликиЕвгений Солнцев
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Правительство Донецкой Народной Республики
Евгений Солнцев. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Более 17 соглашений заключила Оренбургская область на полях Петербургского международного экономического форума, сообщил губернатор Евгений Солнцев на платформе "Макс".
"Более 17 соглашений заключила Оренбургская область за три дня международного экономического форума в Санкт-Петербурге", - сказал Солнцев.
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Он отметил, что оренбургские власти провели порядка 50 встреч с инвесторами, госструктурами и зарубежными партнерами.
"Полностью поддерживаю позицию президента Владимира Владимировича Путина – суверенитет определяется не только силой столицы. Важно, чтобы каждый регион создавал рабочие места",- сообщил губернатор.
Он сообщил, что на сегодня в портфеле Оренбуржья уже 126 проектов с объёмом инвестиций более 549 миллиардов рублей.
"По итогам этого форума он станет ещё больше. К 2030 году мы планируем создать порядка 22 тысяч рабочих мест. Инвесторы верят в Оренбургскую область. И это открывает для нас большие перспективы", - добавил губернатор.
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Оренбургская областьОренбургская областьЕвгений Солнцев
 
 
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