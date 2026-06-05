Солнцев: более 17 соглашений заключила Оренбургская область на ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Более 17 соглашений заключила Оренбургская область на полях Петербургского международного экономического форума, сообщил губернатор Евгений Солнцев на платформе "Макс".

"Более 17 соглашений заключила Оренбургская область за три дня международного экономического форума в Санкт-Петербурге", - сказал Солнцев.

Он отметил, что оренбургские власти провели порядка 50 встреч с инвесторами, госструктурами и зарубежными партнерами.

"Полностью поддерживаю позицию президента Владимира Владимировича Путина – суверенитет определяется не только силой столицы. Важно, чтобы каждый регион создавал рабочие места",- сообщил губернатор.

Он сообщил, что на сегодня в портфеле Оренбуржья уже 126 проектов с объёмом инвестиций более 549 миллиардов рублей.