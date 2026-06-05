Игрок "Монреаля" Сузуки выиграл приз лучшему форварду оборонительного плана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канадский нападающий «Монреаль Канадиенс» Ник Сузуки стал обладателем награды «Селки Трофи».
- Сузуки сыграл 82 встречи, набрал 101 очко (29 голов + 72 передачи) при показателе полезности «+37» и помог команде занять третье место в Атлантическом дивизионе и дойти до финала Восточной конференции.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Канадский нападающий "Монреаль Канадиенс" Ник Сузуки стал обладателем награды "Селки Трофи", которая вручается лучшему нападающему оборонительного плана по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается в аккаунте организации в соцсети X.
В прошедшем розыгрыше "регулярки" Сузуки сыграл 82 встречи, в которых набрал 101 очко (29 голов + 72 передачи) при показателе полезности "+37". Он помог команде занять третье место в Атлантическом дивизионе и дойти до финала Восточной конференции, где она уступила "Каролине Харрикейнз" (1-4). На награду также претендовали нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Энтони Сирелли и Брок Нельсон из "Колорадо Эвеланш".
Впервые приз "Фрэнк Селки Трофи" был вручен по итогам сезона-1977/78. Награда названа в честь бывшего генерального менеджера "Торонто" и "Монреаля" Фрэнка Джозефа Селки, выигравшего с этими командами девять Кубков Стэнли (шесть - с "Канадиенс", три - с "Мейпл Лифс"). Ранее два года подряд победителем "Селки Трофи" становился финн Александр Барков из команды "Флорида Пантерз".
Одноклубник Сузуки, американец Коул Кофилд, выиграл приз "Леди Бинг Трофи", который вручается по итогам регулярного чемпионата НХЛ хоккеисту, продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством. Также на награду были номинированы словенец Анже Копитар из "Лос-Анджелес Кингз" и американец Джейк Сэндерсон из "Оттавы Сенаторз".
Кофилду 25 лет. В минувшей регулярном чемпионате он провел 81 матч и набрал 88 (51+37) очков . Американец получил наименьшее количество штрафных минут (14) среди 25 самых результативных игроков сезона.