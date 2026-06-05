Игрок "Монреаля" Сузуки выиграл приз лучшему форварду оборонительного плана

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Канадский нападающий "Монреаль Канадиенс" Ник Сузуки стал обладателем награды "Селки Трофи", которая вручается лучшему нападающему оборонительного плана по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается в аккаунте организации в соцсети X.