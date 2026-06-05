Силуанов высказался о заморозке порога выручки для малого бизнеса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силуанов призвал зафиксировать порог выручки малого бизнеса для уплаты НДС на три года.
- Путин предложил зафиксировать на нынешнем уровне порог годовой выручки малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения в 20 миллионов рублей.
- Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Порог выручки малого бизнеса для уплаты НДС надо зафиксировать как минимум на три года, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ.
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии форума, предложил отказаться от снижения порога годовой выручки малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения, до наступления которого компании могут не платить НДС, и зафиксировать его на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей "чем дольше, тем лучше".
"Зафиксировать желательно на подольше. Если он сказал на подольше, значит это не на год. Я думаю, как минимум на три года", - ответил Силуанов на вопрос РИА Новости о том, на какой срок необходимо зафиксировать нынешний порог выручки малого бизнеса для уплаты НДС.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.