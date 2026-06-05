Эксперт рассказал, может ли ИИ стать автором научных открытий

Краткий пересказ от РИА ИИ Ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский заявил, что искусственный интеллект не может быть автором научных открытий.

По его словам, сегодня возникает риск появления научных работ, формально соответствующих требованиям, но не содержащих самостоятельного интеллектуального вклада автора.

Ректор считает, что наиболее перспективной моделью становится использование искусственного интеллекта как инструмента поддержки исследователя, но постановка научной проблемы, формирование гипотезы и интерпретация результатов должны оставаться за человеком.

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект не может становиться автором научных открытий, так как его алгоритм не способен отвечать за достоверность выводов, интерпретацию данных и последствия принимаемых решений, заявил РИА Новости ректор Томского государственного университета, заместитель председателя Высшей аттестационной комиссии РФ Эдуард Галажинский.

"Ключевым критерием научной деятельности остается личный вклад исследователя. Научная работа предполагает не только получение результата, но и ответственность за него. Алгоритм способен генерировать правдоподобные тексты на основе статистических закономерностей, однако не может отвечать за достоверность выводов, интерпретацию данных и последствия принимаемых решений", - сказал Галажинский

По его словам, сегодня проблема ИИ в науке выходит далеко за рамки борьбы с плагиатом. Если ранее академическое сообщество стремилось выявлять заимствования, то сегодня возникает риск появления работ, формально соответствующих научным требованиям, но не содержащих самостоятельного интеллектуального вклада автора. В такой ситуации традиционные механизмы оценки научной деятельности требуют пересмотра, заявил Галажинский