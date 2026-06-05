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НАСА приказало астронавтам перейти на корабль Dragon из-за ремонта на МКС - РИА Новости, 05.06.2026
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17:21 05.06.2026 (обновлено: 17:26 05.06.2026)
НАСА приказало астронавтам перейти на корабль Dragon из-за ремонта на МКС

НАСА: астронавтам приказали перейти на корабль Dragon из-за ремонта на МКС

CC BY 2.0 / JD Hancock / 3D NASA LogoЛоготип НАСА
Логотип НАСА - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
CC BY 2.0 / JD Hancock / 3D NASA Logo
Логотип НАСА. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • НАСА приказало астронавтам перейти на корабль Dragon из-за ремонтных работ на МКС.
  • Ремонт связан с утечками воздуха, и астронавты должны соблюдать повышенные меры безопасности.
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. НАСА приказало своим астронавтам перейти на корабль Dragon из-за ремонтных работ на Международной космической станции (МКС) в связи с утечками воздуха, заявил РИА Новости представитель агентства.
"В качестве меры предосторожности НАСА приказало всем четырем членам экипажа Crew-12 и астронавту НАСА Крису Уильямсу соблюдать повышенные меры безопасности и перейти на борт Dragon на время ремонта", - говорится в заявлении представителя НАСА в ответ на запрос агентства.
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