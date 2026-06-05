НАСА приказало астронавтам перейти на корабль Dragon из-за ремонта на МКС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- НАСА приказало астронавтам перейти на корабль Dragon из-за ремонтных работ на МКС.
- Ремонт связан с утечками воздуха, и астронавты должны соблюдать повышенные меры безопасности.
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. НАСА приказало своим астронавтам перейти на корабль Dragon из-за ремонтных работ на Международной космической станции (МКС) в связи с утечками воздуха, заявил РИА Новости представитель агентства.
"В качестве меры предосторожности НАСА приказало всем четырем членам экипажа Crew-12 и астронавту НАСА Крису Уильямсу соблюдать повышенные меры безопасности и перейти на борт Dragon на время ремонта", - говорится в заявлении представителя НАСА в ответ на запрос агентства.