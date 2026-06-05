Диетолог рассказал, надо ли мыть фрукты и овощи мылом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Врач-диетолог и эндокринолог Антон Поляков заявил, что фрукты и овощи можно мыть только специальным органическим или хозяйственным мылом.
- Использование обычного туалетного мыла с отдушками и средств для мытья посуды опасно, так как агрессивная химия и синтетические ароматизаторы могут оставаться на поверхности плодов и наносить вред здоровью.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Фрукты и овощи можно мыть только специальным органическим или хозяйственным мылом, а использование обычного туалетного мыла с отдушками и средств для мытья посуды опасно, заявил врач-диетолог и эндокринолог Антон Поляков.
"Если использовать мыло, то лучше мыть только хозяйственным. Также существуют специальные органические мыла для мытья фруктов и овощей, в составе которых нет веществ, способных оседать на продукте. Обычным мылом с парфюмом и отдушками мыть не надо. Не следует использовать для этого Fairy и прочие чистящие средства", - сказал Поляков aif.ru.
По словам диетолога, агрессивная химия и синтетические ароматизаторы, входящие в состав бытовой химии, могут оставаться на поверхности плодов, впитываться в кожуру и наносить вред здоровью.
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