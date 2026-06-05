Диетолог рассказал, надо ли мыть фрукты и овощи мылом

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Фрукты и овощи можно мыть только специальным органическим или хозяйственным мылом, а использование обычного туалетного мыла с отдушками и средств для мытья посуды опасно, заявил врач-диетолог и эндокринолог Антон Поляков.