Рейтинг@Mail.ru
"Ростех" и правительство Приангарья подтвердили планы по выпуску МС-21 - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иркутская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Иркутская область
 
16:17 05.06.2026
"Ростех" и правительство Приангарья подтвердили планы по выпуску МС-21

"Ростех" и правительство Приангарья на ПМЭФ подтвердили планы по выпуску МС-21

© РИА Новости / Нина Паршина | Перейти в медиабанкCамолёт МС-21
Cамолёт МС-21 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Нина Паршина
Перейти в медиабанк
Cамолёт МС-21. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
ИРКУТСК, 5 июн - РИА Новости. Правительство Приангарья и госкорпорация "Ростех" в рамках соглашения о сотрудничестве на ПМЭФ подтвердили планы технического перевооружения Иркутского авиазавода, направленные на увеличение объемов выпуска гражданских самолетов МС-21, сообщает пресс-служба правительства.
Правительство Иркутской области и "Ростех" на Петербургском международном экономическом форуме обновили соглашение о сотрудничестве. Документ учитывает национальные цели развития России до 2030 и 2036 годов и направлен на увеличение объема серийного производства самолетов МС-21. Соглашение подписали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.
По словам Кобзева, подписанное соглашение конкретизирует совместную работу по созданию авиалайнера МС-21. Иркутский авиационный завод – современное высокотехнологичное производство, и правительство региона поддерживает предприятие. В тесном взаимодействии с руководством Иркутского авиационного завода и администрацией города Иркутска решаются вопросы формирования инфраструктуры, создания комфортных условий труда для сотрудников и подготовке квалифицированных кадров.
"Одним из ключевых направлений сотрудничества остается развитие авиационной промышленности. Стороны подтвердили планы по реализации программы технического перевооружения филиала ПАО "Яковлев" — Иркутский авиационный завод (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех"), направленной на увеличение объемов серийного производства самолетов МС-21", - говорится в сообщении.
Чемезов подчеркнул, что Иркутская область – один из ключевых регионов присутствия "Ростеха" и важнейший центр отечественного авиастроения. Именно здесь ведется строительство импортозамещенного лайнера МС-21, который призван стать флагманом отечественной гражданской авиации. Сегодня совместно с регионом госкорпорация реализует масштабные проекты по развитию промышленных площадок, транспортной и социальной инфраструктуры. Подписанный документ позволит обеспечить дальнейшую модернизацию производственных мощностей и создать дополнительные условия для наращивания выпуска современной российской авиационной техники.
Обновленное соглашение также предусматривает взаимодействие в сфере развития социальной и транспортной инфраструктуры региона, включая проекты по внедрению экологичного транспорта. В рамках этой программы предполагается поставка в регион автобусов НЕФАЗ 5299-40-52 производства ПАО "НЕФАЗ" (входит в группу "Камаз"). Этот транспорт уже зарекомендовал себя на городских маршрутах.
Иркутская область и "Ростех" сотрудничают с 2022 года. Основные направления взаимодействия включают развитие высокотехнологичной промышленности, реализацию инвестиционных и социальных проектов, подготовку кадров и внедрение современных технологий. Одним из ключевых предприятий в регионе является филиал ПАО "Яковлев" — Иркутский авиационный завод, где выпускаются самолеты МС-21.
МС-21 — среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, вместимость составляет от 163 до 211 пассажиров. Завершение сертификации ожидается в конце 2026 года.
 
Иркутская областьПМЭФИркутский авиационный заводИркутская областьИгорь КобзевСергей ЧемезовРостехИркутск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала