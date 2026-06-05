"Ростех" и правительство Приангарья подтвердили планы по выпуску МС-21

ИРКУТСК, 5 июн - РИА Новости. Правительство Приангарья и госкорпорация "Ростех" в рамках соглашения о сотрудничестве на ПМЭФ подтвердили планы технического перевооружения Иркутского авиазавода, направленные на увеличение объемов выпуска гражданских самолетов МС-21, сообщает пресс-служба правительства.

Правительство Иркутской области и "Ростех" на Петербургском международном экономическом форуме обновили соглашение о сотрудничестве. Документ учитывает национальные цели развития России до 2030 и 2036 годов и направлен на увеличение объема серийного производства самолетов МС-21. Соглашение подписали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.

По словам Кобзева, подписанное соглашение конкретизирует совместную работу по созданию авиалайнера МС-21. Иркутский авиационный завод – современное высокотехнологичное производство, и правительство региона поддерживает предприятие. В тесном взаимодействии с руководством Иркутского авиационного завода и администрацией города Иркутска решаются вопросы формирования инфраструктуры, создания комфортных условий труда для сотрудников и подготовке квалифицированных кадров.

"Одним из ключевых направлений сотрудничества остается развитие авиационной промышленности. Стороны подтвердили планы по реализации программы технического перевооружения филиала ПАО "Яковлев" — Иркутский авиационный завод (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех"), направленной на увеличение объемов серийного производства самолетов МС-21", - говорится в сообщении.

Чемезов подчеркнул, что Иркутская область – один из ключевых регионов присутствия "Ростеха" и важнейший центр отечественного авиастроения. Именно здесь ведется строительство импортозамещенного лайнера МС-21, который призван стать флагманом отечественной гражданской авиации. Сегодня совместно с регионом госкорпорация реализует масштабные проекты по развитию промышленных площадок, транспортной и социальной инфраструктуры. Подписанный документ позволит обеспечить дальнейшую модернизацию производственных мощностей и создать дополнительные условия для наращивания выпуска современной российской авиационной техники.

Обновленное соглашение также предусматривает взаимодействие в сфере развития социальной и транспортной инфраструктуры региона, включая проекты по внедрению экологичного транспорта. В рамках этой программы предполагается поставка в регион автобусов НЕФАЗ 5299-40-52 производства ПАО "НЕФАЗ" (входит в группу "Камаз"). Этот транспорт уже зарекомендовал себя на городских маршрутах.

Иркутская область и "Ростех" сотрудничают с 2022 года. Основные направления взаимодействия включают развитие высокотехнологичной промышленности, реализацию инвестиционных и социальных проектов, подготовку кадров и внедрение современных технологий. Одним из ключевых предприятий в регионе является филиал ПАО "Яковлев" — Иркутский авиационный завод, где выпускаются самолеты МС-21.