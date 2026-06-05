В Москве арестовали обвиняемого в покушении на убийство сотрудницы МФЦ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По данным столичного главка СК, в Москве мужчина нанес не менее трех ножевых ранений сотруднице административного учреждения на улице Борисовские пруды.
- Суд в Москве арестовал обвиняемого в покушении на убийство до 3 августа 2026 года.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Суд в Москве арестовал обвиняемого в покушении на убийство сотрудницы МФЦ, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
По данным столичного главка СК РФ, в среду на улице Борисовские пруды в Москве мужчина нанес не менее трех ножевых ранений сотруднице административного учреждения. Потерпевшая была госпитализирована в одну из городских больниц, ее состояние стабильное. По данному факту столичные следователи завели уголовное дело о покушении на убийство.
"Столичный суд арестовал обвиняемого в покушении на убийство сотрудницы МФЦ", - говорится в сообщении в канале пресс-службы на платформе "Макс".
Обвиняемому назначен срок заключения под стражу до 3 августа 2026 года.
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