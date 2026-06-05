Мужчина, обвиняемый в покушении на убийство сотрудницы МФЦ, в здании суда в Москве

Мужчина, обвиняемый в покушении на убийство сотрудницы МФЦ, в здании суда в Москве

В Москве арестовали обвиняемого в покушении на убийство сотрудницы МФЦ

Краткий пересказ от РИА ИИ По данным столичного главка СК, в Москве мужчина нанес не менее трех ножевых ранений сотруднице административного учреждения на улице Борисовские пруды.

Суд в Москве арестовал обвиняемого в покушении на убийство до 3 августа 2026 года.

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Суд в Москве арестовал обвиняемого в покушении на убийство сотрудницы МФЦ, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

По данным столичного главка СК РФ , в среду на улице Борисовские пруды в Москве мужчина нанес не менее трех ножевых ранений сотруднице административного учреждения. Потерпевшая была госпитализирована в одну из городских больниц, ее состояние стабильное. По данному факту столичные следователи завели уголовное дело о покушении на убийство.

"Столичный суд арестовал обвиняемого в покушении на убийство сотрудницы МФЦ", - говорится в сообщении в канале пресс-службы на платформе "Макс".