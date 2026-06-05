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В Москве арестовали обвиняемого в покушении на убийство сотрудницы МФЦ - РИА Новости, 05.06.2026
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19:19 05.06.2026 (обновлено: 19:46 05.06.2026)
В Москве арестовали обвиняемого в покушении на убийство сотрудницы МФЦ

Суд в Москве арестовал обвиняемого в покушении на убийство сотрудницы МФЦ

© Суды общей юрисдикции города МосквыМужчина, обвиняемый в покушении на убийство сотрудницы МФЦ, в здании суда в Москве
Мужчина, обвиняемый в покушении на убийство сотрудницы МФЦ, в здании суда в Москве - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Суды общей юрисдикции города Москвы
Мужчина, обвиняемый в покушении на убийство сотрудницы МФЦ, в здании суда в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По данным столичного главка СК, в Москве мужчина нанес не менее трех ножевых ранений сотруднице административного учреждения на улице Борисовские пруды.
  • Суд в Москве арестовал обвиняемого в покушении на убийство до 3 августа 2026 года.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Суд в Москве арестовал обвиняемого в покушении на убийство сотрудницы МФЦ, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
По данным столичного главка СК РФ, в среду на улице Борисовские пруды в Москве мужчина нанес не менее трех ножевых ранений сотруднице административного учреждения. Потерпевшая была госпитализирована в одну из городских больниц, ее состояние стабильное. По данному факту столичные следователи завели уголовное дело о покушении на убийство.
"Столичный суд арестовал обвиняемого в покушении на убийство сотрудницы МФЦ", - говорится в сообщении в канале пресс-службы на платформе "Макс".
Обвиняемому назначен срок заключения под стражу до 3 августа 2026 года.
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