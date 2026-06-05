Симоньян встретится с читателями на книжном фестивале "Красная площадь"

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 7 июня проведет встречу с читателями в Москве в рамках двенадцатого книжного фестиваля "Красная площадь".

Книжный фестиваль "Красная площадь" открылся в четверг и продлится до воскресенья. В шестнадцати тематических павильонах представлены более 150 тысяч наименований книг 400 издательств из 60 регионов страны.​