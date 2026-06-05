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Симоньян встретится с читателями на книжном фестивале "Красная площадь" - РИА Новости, 05.06.2026
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15:43 05.06.2026
Симоньян встретится с читателями на книжном фестивале "Красная площадь"

Симоньян встретится с читателями на книжном фестивале "Красная площадь" 7 июня

© Фото : RTГлавный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор международной медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : RT
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Симоньян проведет встречу с читателями 7 июня в Москве в рамках книжного фестиваля "Красная площадь".
  • Фестиваль открылся в четверг и продлится до воскресенья.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 7 июня проведет встречу с читателями в Москве в рамках двенадцатого книжного фестиваля "Красная площадь".
"Седьмого июня в 13.15 на главной сцене книжного фестиваля "Красная площадь" проведу встречу с читателями. Буду рада вас видеть! Жду на Красной площади", - написала главред в "Максе".
Книжный фестиваль "Красная площадь" открылся в четверг и продлится до воскресенья. В шестнадцати тематических павильонах представлены более 150 тысяч наименований книг 400 издательств из 60 регионов страны.​
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