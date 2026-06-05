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Газорегуляторный пункт модернизировали на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 05.06.2026
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Газорегуляторный пункт модернизировали на юго-востоке Москвы

В Люблино модернизировали газорегуляторный пункт «Училище Верховного совета»

© "Мосгаз"Газорегуляторный пункт
Газорегуляторный пункт - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© "Мосгаз"
Газорегуляторный пункт. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию газорегуляторного пункта "Училище Верховного совета" на юго-востоке Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Выполнили ремонт газорегуляторного пункта "Училище Верховного совета", который обеспечивает газоснабжение района Люблино", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что решение о модернизации было принято в связи с длительной работой газового оборудования. Работы провели в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения.
"В рамках проекта устаревшее оборудование планово заменили на современный газорегуляторный пункт шкафного типа мощностью 380 кубометров в час, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве АО "Мосгаз". Он имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует требованиям безопасности", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.
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