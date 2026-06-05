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В Москве построили газопровод-ввод к тепловой станции "Ростокино" - РИА Новости, 05.06.2026
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В Москве построили газопровод-ввод к тепловой станции "Ростокино"

Строительство газопровода к тепловой станции "Ростокино" завершили в Москве

© АО "Мосгаз"Специалисты АО "Мосгаз" за работой
Специалисты АО Мосгаз за работой - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© АО "Мосгаз"
Специалисты АО "Мосгаз" за работой. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Газопровод-ввод к районной тепловой станции "Ростокино" построили на северо-востоке Москвы, что повысит надежность системы газоснабжения обеспечивающей жилые дома горячей водой станции, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили строительство газопровода-ввода к районной тепловой станции (РТС) "Ростокино" на северо-востоке столицы. Новый объект повысит надежность и устойчивость системы газоснабжения РТС, которая обеспечивает отоплением и горячей водой жилые дома", - говорится в сообщении.
Уточняется, что работы начались в сентябре прошлого года, их закончили менее чем за девять месяцев. Новый газопровод построили из полиэтиленовых труб, а срок их службы составляет около 40 лет, поскольку материал устойчив к тепловому и химическому воздействию окружающей среды.
"Трубопровод-ввод оснастили двумя задвижками - с ручным и с электроприводом. При необходимости это позволит остановить подачу газа как на месте, так и дистанционно. В случае нештатной ситуации запорное устройство можно перекрыть из центральной диспетчерской АО "Мосгаз" за 1,5 минуты", - сказано в сообщении.
Отмечается, что специалисты выполнили модернизацию шкафа автоматизированной системы дистанционного управления запорными устройствами. Ввод в эксплуатацию нового газопровода улучшит газоснабжение РТС "Ростокино", а также создаст дополнительный резерв мощности для Северо-Восточного административного округа Москвы.
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