В Москве построили газопровод-ввод к тепловой станции "Ростокино"

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Газопровод-ввод к районной тепловой станции "Ростокино" построили на северо-востоке Москвы, что повысит надежность системы газоснабжения обеспечивающей жилые дома горячей водой станции, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили строительство газопровода-ввода к районной тепловой станции (РТС) "Ростокино" на северо-востоке столицы. Новый объект повысит надежность и устойчивость системы газоснабжения РТС, которая обеспечивает отоплением и горячей водой жилые дома", - говорится в сообщении.

Уточняется, что работы начались в сентябре прошлого года, их закончили менее чем за девять месяцев. Новый газопровод построили из полиэтиленовых труб, а срок их службы составляет около 40 лет, поскольку материал устойчив к тепловому и химическому воздействию окружающей среды.

"Трубопровод-ввод оснастили двумя задвижками - с ручным и с электроприводом. При необходимости это позволит остановить подачу газа как на месте, так и дистанционно. В случае нештатной ситуации запорное устройство можно перекрыть из центральной диспетчерской АО "Мосгаз" за 1,5 минуты", - сказано в сообщении.