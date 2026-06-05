Рейтинг@Mail.ru
В Москве нашли тело беременной девушки с признаками удушения - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:27 05.06.2026 (обновлено: 10:53 05.06.2026)
В Москве нашли тело беременной девушки с признаками удушения

На востоке Москвы обнаружили тело беременной девушки с признаками удушения

© Фото : ГСУ СК России по г. МосквеСотрудники правоохранительных органов на месте происшествия
Сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : ГСУ СК России по г. Москве
Сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На улице Алтайской в Москве обнаружено тело 28-летней беременной девушки с признаками удушения.
  • По подозрению в совершении преступления задержан знакомый потерпевшей.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В квартире на востоке Москвы нашли тело беременной девушки с признаками удушения, сообщил столичный главк Следственного комитета.
"По подозрению в совершении указанного преступления задержан знакомый потерпевшей. С ним проводятся следственные действия", — говорится в релизе.
Инцидент произошел на Алтайской улице. Погибшей было 28 лет.
СК возбудил уголовное дело об убийстве. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, назначили экспертизы и сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Прокуратура Восточного административного округа Москвы взяла расследование на контроль.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
В Москве умер ребенок, которого сбил Genesis
Вчера, 18:06
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала