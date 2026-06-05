В Москве нашли тело беременной девушки с признаками удушения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На улице Алтайской в Москве обнаружено тело 28-летней беременной девушки с признаками удушения.
- По подозрению в совершении преступления задержан знакомый потерпевшей.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В квартире на востоке Москвы нашли тело беременной девушки с признаками удушения, сообщил столичный главк Следственного комитета.
"По подозрению в совершении указанного преступления задержан знакомый потерпевшей. С ним проводятся следственные действия", — говорится в релизе.
Инцидент произошел на Алтайской улице. Погибшей было 28 лет.
СК возбудил уголовное дело об убийстве. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, назначили экспертизы и сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Прокуратура Восточного административного округа Москвы взяла расследование на контроль.
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