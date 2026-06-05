Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В пятницу в Москве ожидается переменная облачность, погода без осадков и температура до плюс 26 градусов.
- Атмосферное давление будет слабо расти и составит 751 миллиметр ртутного столба.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Переменная облачность, погода без осадков и температура до плюс 26 ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится влиянием южной периферии погожего антициклона, центр которого обоснуется над Вологодчиной. В Москве и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, северо-восточный два-семь метров в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 23 - плюс 26 градусов, что соответствует климатической норме июля", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что атмосферное давление будет слабо расти и составит 751 миллиметров ртутного столба.