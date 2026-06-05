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Космонавты на МКС загерметизировали одно место утечки воздуха - РИА Новости, 05.06.2026
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17:48 05.06.2026 (обновлено: 17:58 05.06.2026)
Космонавты на МКС загерметизировали одно место утечки воздуха

Космонавты на МКС загерметизировали одно место утечки воздуха "герметаллом"

© Фото : РоскосмосМКС
МКС - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Роскосмос
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Специалисты "Роскосмоса" зафиксировали утечку воздуха из переходной камеры модуля "Звезда" на МКС.
  • НАСА приказало своим астронавтам перейти на корабль Dragon из-за ремонтных работ на МКС.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российские специалисты зафиксировали утечку из переходной камеры отечественного модуля "Звезда" на МКС, сообщает пресс-служба госкорпорации "Роскосмос".
"При наддуве отсека переходной камеры (ПрК) модуля "Звезда" до давления Международной космической станции (МКС) специалисты главной оперативной группы управления Российским сегментом МКС зафиксировали утечку из ПрК", - говорится в сообщении.
Ранее представитель НАСА заявил РИА Новости, что агентство приказало своим астронавтам перейти на корабль Dragon из-за ремонтных работ на Международной космической станции (МКС) в связи с утечками воздуха.
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