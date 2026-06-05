Космонавты на МКС загерметизировали одно место утечки воздуха

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Специалисты "Роскосмоса" зафиксировали утечку воздуха из переходной камеры модуля "Звезда" на МКС.
- НАСА приказало своим астронавтам перейти на корабль Dragon из-за ремонтных работ на МКС.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российские специалисты зафиксировали утечку из переходной камеры отечественного модуля "Звезда" на МКС, сообщает пресс-служба госкорпорации "Роскосмос".
"При наддуве отсека переходной камеры (ПрК) модуля "Звезда" до давления Международной космической станции (МКС) специалисты главной оперативной группы управления Российским сегментом МКС зафиксировали утечку из ПрК", - говорится в сообщении.
Ранее представитель НАСА заявил РИА Новости, что агентство приказало своим астронавтам перейти на корабль Dragon из-за ремонтных работ на Международной космической станции (МКС) в связи с утечками воздуха.