Космонавты обнаружили два места утечки воздуха на российском модуле МКС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В российском модуле МКС обнаружили два места утечки воздуха.
- Один из источников уже загерметизировали.
- Угрозы системам станции и экипажу нет.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В российском модуле Международной космической станции обнаружили два источника утечки воздуха, сообщили в "Роскосмосе".
"Первое место оперативно было заделано нанесением первого слоя двухкомпонентного <...> состава "Герметалл-1", — говорится в релизе пресс-службы.
Инцидент произошел при наддуве отсека переходной камеры модуля "Звезда". Сейчас космонавты готовятся к устранению утечки из другого источника.
Давление на борту МКС стабильно, угрозы ее системам и экипажу нет, добавили в госкорпорации.
Как сообщил РИА Новости представитель НАСА, астронавты на время ремонта перешли на борт Dragon. По его словам, агентство продолжает работать с российскими партнерами над поиском более долгосрочного решения проблемы.