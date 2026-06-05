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Космонавты обнаружили два места утечки воздуха на российском модуле МКС - РИА Новости, 05.06.2026
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17:47 05.06.2026 (обновлено: 19:29 05.06.2026)
Космонавты обнаружили два места утечки воздуха на российском модуле МКС

Роскосмос: два места утечки воздуха обнаружили на российском модуле МКС

© Фото : РоскосмосМодуль "Звезда" Международной космической станции
Модуль Звезда Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Роскосмос
Модуль "Звезда" Международной космической станции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В российском модуле МКС обнаружили два места утечки воздуха.
  • Один из источников уже загерметизировали.
  • Угрозы системам станции и экипажу нет.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В российском модуле Международной космической станции обнаружили два источника утечки воздуха, сообщили в "Роскосмосе".
"Первое место оперативно было заделано нанесением первого слоя двухкомпонентного <...> состава "Герметалл-1", — говорится в релизе пресс-службы.
Инцидент произошел при наддуве отсека переходной камеры модуля "Звезда". Сейчас космонавты готовятся к устранению утечки из другого источника.
Давление на борту МКС стабильно, угрозы ее системам и экипажу нет, добавили в госкорпорации.
Как сообщил РИА Новости представитель НАСА, астронавты на время ремонта перешли на борт Dragon. По его словам, агентство продолжает работать с российскими партнерами над поиском более долгосрочного решения проблемы.
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