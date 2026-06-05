Космонавты обнаружили два места утечки воздуха на российском модуле МКС

Краткий пересказ от РИА ИИ В российском модуле МКС обнаружили два места утечки воздуха.

Один из источников уже загерметизировали.

Угрозы системам станции и экипажу нет.

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В российском модуле Международной космической станции обнаружили два источника утечки воздуха, сообщили в "Роскосмосе".

"Первое место оперативно было заделано нанесением первого слоя двухкомпонентного <...> состава "Герметалл-1", — говорится в релизе пресс-службы.

Инцидент произошел при наддуве отсека переходной камеры модуля "Звезда". Сейчас космонавты готовятся к устранению утечки из другого источника.

Давление на борту МКС стабильно, угрозы ее системам и экипажу нет, добавили в госкорпорации.