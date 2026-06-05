Миляев подвел предварительные итоги работы тульской делегации на ПМЭФ

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подвел предварительные итоги работы делегации региона на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба регправительства.

« "Поставленные президентом РФ Владимиром Путиным задачи перед страной – обеспечение технологического прорыва, достижение технологического лидерства – стимулируют федеральные власти и руководство регионов развивать экономику, вкладывать средства в новые проекты. Санкт-Петербургский международный экономический форум в очередной раз это показал", – приводит пресс-служба слова Миляева.

Он отметил, что отечественные предприятия сегодня отзывчиво относятся к выполнению этих задач: осваивают новые технологии, выпуск новых видов продукции, модернизируют свое производство.

Миляев заявил, что поставлены новые задачи: продолжать работу по цифровизации всех процессов, внедрению автоматизированных систем, применению искусственного интеллекта, разработке собственных платформенных решений.

Губернатор региона подчеркнул, что планы, стоявшие перед регионом на форум, были выполнены.

"Подписали порядка 30 соглашений на сумму порядка 170 миллиардов рублей в самых разных сферах. В том числе мы подписывали нефинансовые, демографические соглашения", – сказал Миляев.

Глава региона перечислил ряд ключевых событий работы делегации Тульской области . С рядом банков были проведены переговоры на тему развития рынка финансовых услуг в Тульской области, в том числе в области внедрения технологий искусственного интеллекта в регионе. Было подписано соглашение о реализации проекта по развитию спортивной инфраструктуры – строительства бегового центра со Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) . Кроме того, Миляев подписал соглашения о сотрудничестве с "Опорой России", Торгово-промышленной палатой РФ. Они направлены на содействие развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) в регионе.

Глава региона отметил, что программа форума выполнена как с точки зрения финансовых соглашений, так и достижения договоренностей в нефинансовом секторе.

"Будем и дальше развивать экономику региона, реализовывать все проекты, соглашения о которых мы подписали за прошедшие дни. Будем выполнять поставленные президентом задачи по наращиванию инвестиционного потенциала, продолжим активно привлекать инвестиции в экономику региона", – подчеркнул Миляев.

Глава региона также обозначил вклад форума в работу комиссии Госсовета РФ по направлению "Физическая культура и спорт". Губернатор напомнил, что в прошлом году на ПМЭФ-2025 был подписан ряд соглашений, которые были направлены на развитие физкультуры и спорта, туристической и спортивной инфраструктуры.

В этом году тоже был достигнут ряд договоренностей в этих сферах. Например, с ВФЛА о создании бегового центра и развитии Единой школьной лиги. Со статс-секретарем, заместителем министра спорта РФ Александром Никитиным и баскетболистом Тимофеем Мозговым глава региона обсудил вопросы развития баскетбола, а с ГК "Акрон Холдинг" – футбола. Также было подписано соглашение, направленное на спортивную реабилитацию участников СВО, получивших тяжелое ранение.

"Питерский форум – шире, чем соглашения и инвестиции. Инвестиции – это не только деньги, направленные на создание производства или его модернизацию, это, прежде всего, вклад в человеческий капитал, в развитие демографии. В этом году на форуме мы подписали в том числе демографические соглашения с предприятиями, которые поддерживают своих сотрудников. Важно, что на ПМЭФ собирается большое количество людей, заинтересованных в развитии нашей страны", – подытожил Миляев.