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МИД выразил соболезнования близким погибших в Азовском море моряков - РИА Новости, 05.06.2026
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13:53 05.06.2026 (обновлено: 14:03 05.06.2026)

МИД выразил соболезнования близким погибших в Азовском море моряков

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два грузовых судна «Натра» и «Циркон», следовавшие из Турции в Ростов-на-Дону, были атакованы беспилотниками в Азовском море, погибли пять азербайджанцев.
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила соболезнования родным и близким погибших моряков и сообщила, что обстоятельства произошедшего выясняются.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Москва выражает соболезнования родным и близким погибших моряков теплоходов "Натра" и "Циркон" в Азовском море, выясняет обстоятельства произошедшего, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее азербайджанские СМИ сообщили, что два грузовых судна "Натра" и "Циркон", следовавшие из Турции в Ростов-на-Дону под погрузку зерна, были атакованы беспилотниками в ночь на пятницу в Азовском море, погибли пять азербайджанцев. В пятницу замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил журналистам, что за атаками БПЛА на грузовые суда в Азовском море стоит узурпировавший власть киевский нацистский режим.
"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Обстоятельства произошедшего выясняются", - говорится в комментарии Захаровой на сайте министерства.
Последствия атаки БПЛА на грузовое судно в Азовском море - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
МИД: атака в Азовском море подтверждает террористическую сущность Киева
Вчера, 13:55
 
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