Краткий пересказ от РИА ИИ
- Погранотряд ФСБ России оказал содействие пострадавшим морякам теплоходов "Натра" и "Циркон".
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Погранотряд ФСБ РФ оказал содействие пострадавшим в Азовском море морякам теплоходов "Натра" и "Циркон", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее азербайджанские СМИ сообщили, что два грузовых судна "Натра" и "Циркон", следовавшие из Турции в Ростов-на-Дону под погрузку зерна, были атакованы беспилотниками в ночь на пятницу в Азовском море, погибли пять азербайджанцев. Ранее в пятницу замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил журналистам, что за атаками БПЛА на грузовые суда в Азовском море стоит узурпировавший власть киевский нацистский режим.