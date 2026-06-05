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ФСБ оказала содействие морякам, пострадавшим в Азовском море, заявили в МИД - РИА Новости, 05.06.2026
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13:53 05.06.2026 (обновлено: 14:00 05.06.2026)
ФСБ оказала содействие морякам, пострадавшим в Азовском море, заявили в МИД

МИД: Погранотряд ФСБ оказал содействие морякам, пострадавшим в Азовском море

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Погранотряд ФСБ России оказал содействие пострадавшим морякам теплоходов "Натра" и "Циркон".
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Погранотряд ФСБ РФ оказал содействие пострадавшим в Азовском море морякам теплоходов "Натра" и "Циркон", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Пострадавшим морякам было оказано содействие проходившим мимо российским судном и погранотрядом ФСБ России", - говорится в комментарии Захаровой на сайте министерства.
Ранее азербайджанские СМИ сообщили, что два грузовых судна "Натра" и "Циркон", следовавшие из Турции в Ростов-на-Дону под погрузку зерна, были атакованы беспилотниками в ночь на пятницу в Азовском море, погибли пять азербайджанцев. Ранее в пятницу замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил журналистам, что за атаками БПЛА на грузовые суда в Азовском море стоит узурпировавший власть киевский нацистский режим.
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РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Азовское мореМария ЗахароваМихаил ГалузинТурцияВ мире
 
 
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