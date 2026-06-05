Швейцария поддержала дипломатическое решение украинского кризиса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Швейцария поддерживает дипломатическое решение украинского кризиса.
- МИД Швейцарии не комментирует текущие дипломатические контакты на вопрос о переговорах Путина и Зеленского.
ЖЕНЕВА, 5 июн – РИА Новости. Швейцария всецело поддерживает дипломатическое решение украинского кризиса, заявил РИА Новости официальный представитель МИД конфедерации Николя Бидо.
На вопрос, получала ли Швейцария официальные запросы на организацию переговоров президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского, Бидо ответил, что МИД не комментирует текущие дипломатические контакты.
В четверг Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране, предложив Швейцарию, Турцию или страны арабского мира. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя письмо, заявил, что Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить.