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Швейцария поддержала дипломатическое решение украинского кризиса - РИА Новости, 05.06.2026
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13:14 05.06.2026
Швейцария поддержала дипломатическое решение украинского кризиса

МИД Швейцарии заявил о поддержке дипломатического решения украинского кризиса

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Швейцарии в Женеве
Государственный флаг Швейцарии в Женеве - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Государственный флаг Швейцарии в Женеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Швейцария поддерживает дипломатическое решение украинского кризиса.
  • МИД Швейцарии не комментирует текущие дипломатические контакты на вопрос о переговорах Путина и Зеленского.
ЖЕНЕВА, 5 июн – РИА Новости. Швейцария всецело поддерживает дипломатическое решение украинского кризиса, заявил РИА Новости официальный представитель МИД конфедерации Николя Бидо.
"Федеральное министерство иностранных дел в настоящее время активно работает над достижением дипломатического решения между Россией и Украиной, которое мы всецело поддерживаем", - сказал он.
На вопрос, получала ли Швейцария официальные запросы на организацию переговоров президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского, Бидо ответил, что МИД не комментирует текущие дипломатические контакты.
В четверг Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране, предложив Швейцарию, Турцию или страны арабского мира. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя письмо, заявил, что Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить.
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Источник: Швейцария заинтересована в проведении переговоров Москвы и Киева
4 июня, 23:06
 
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