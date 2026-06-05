В МИД Швейцарии заявили, что готовы принять саммит по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Швейцария готова принять переговоры президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского при условии желания обеих сторон.
ЖЕНЕВА, 5 июн – РИА Новости. Швейцария подтверждает готовность принять переговоры президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского при желании сторон, заявил РИА Новости официальный представитель МИД конфедерации Николя Бидо.
"Да. Если стороны пожелают, Швейцария готова принять саммит высокого уровня по Украине", - сказал он.
По его словам, "саммит такого уровня требует значительной подготовки", но Швейцария имеет опыт организации подобных встреч.
"Если политические условия будут достигнуты, мы будем готовы", - отметил Бидо.
В четверг Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране, предложив Швейцарию, Турцию или страны арабского мира. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя письмо, заявил, что Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить.