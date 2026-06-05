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Мерц заявил о готовности к переговорам по Украине с Россией - РИА Новости, 05.06.2026
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17:46 05.06.2026 (обновлено: 17:56 05.06.2026)
Мерц заявил о готовности к переговорам по Украине с Россией

Фридрих Мерц заявил о готовности к переговорам по Украине с Россией

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о готовности Европы к переговорам с Россией по Украине.
  • По его словам, с европейской стороны не будет недостатка в желании вести переговоры по Украине, но не хватает готовности президента России вступить в переговоры.
БЕРЛИН, 5 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о готовности Европы к переговорам с Россией по Украине.
"Мы готовы к переговорам, и, на мой взгляд, совершенно естественно, что в таком формате переговоров за столом сидят европейцы", - заявил Мерц на пресс-конференции по итогам саммита ЕС - Западные Балканы в черногорском городе Тиват.
Вслед за этим он заявил, что с европейской стороны не будет недостатка в желании вести переговоры по Украине.
"Чего не хватает, так это готовности президента России вступить в переговоры", - заявил Мерц.
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