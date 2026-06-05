Мерц заявил о готовности к переговорам по Украине с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о готовности Европы к переговорам с Россией по Украине.
- По его словам, с европейской стороны не будет недостатка в желании вести переговоры по Украине, но не хватает готовности президента России вступить в переговоры.
БЕРЛИН, 5 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о готовности Европы к переговорам с Россией по Украине.
Вслед за этим он заявил, что с европейской стороны не будет недостатка в желании вести переговоры по Украине.
"Чего не хватает, так это готовности президента России вступить в переговоры", - заявил Мерц.
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