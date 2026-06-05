Макрон оценил письмо Зеленского Путину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что письмо Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину может способствовать урегулированию конфликта на Украине.
- Зеленский предложил Путину провести встречу в третьей стране.
ПАРИЖ, 5 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что письмо Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину может способствовать урегулированию конфликта на Украине.
В четверг Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путину был передан письменный вариант "открытого письма" Зеленского, и что президент России ознакомился с ним.
"Я считаю, что именно Украина и Россия в настоящее время могут разработать как соглашение о прекращении огня, так и мирный план… Я считаю, что это хорошая инициатива, и хорошо, что переговоры могут возобновиться", - заявил Макрон журналистам на саммите ЕС - Западные Балканы, отвечая на вопрос о письме Зеленского и урегулировании на Украине.
Президент РФ в четверг на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ заявил, что у России есть желание закончить конфликт на Украине. При этом он отметил, что Киев не готов к мирным договоренностям.
NYT назвала письмо Зеленского пиар-ходом
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