Ульянов призвал МАГАТЭ обеспечить диалог по атакам на ядерные объекты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ульянов призвал МАГАТЭ обеспечить откровенный и беспристрастный разговор по атакам на ядерные объекты.
- Дипломат призвал членов Агентства оставить в стороне политические разногласия и включиться в диалог.
ВЕНА, 5 июн - РИА Новости. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал МАГАТЭ обеспечить откровенный и беспристрастный разговор по атакам на ядерные объекты.
"Исходим из того, что есть только один способ переломить сложившуюся ситуацию: обеспечить откровенный и беспристрастный разговор в директивных органах Агентства по всему комплексу вопросов, связанных с атаками и угрозами атак на ядерные объекты. Мы призываем всех членов Агентства оставить в стороне свои политические разногласия и включиться в этот диалог", - заявил дипломат на специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ.
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