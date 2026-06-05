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Ульянов призвал МАГАТЭ обеспечить диалог по атакам на ядерные объекты - РИА Новости, 05.06.2026
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17:28 05.06.2026
Ульянов призвал МАГАТЭ обеспечить диалог по атакам на ядерные объекты

Ульянов призвал МАГАТЭ обеспечить честный диалог по атакам на ядерные объекты

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Михаил Ульянов . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ульянов призвал МАГАТЭ обеспечить откровенный и беспристрастный разговор по атакам на ядерные объекты.
  • Дипломат призвал членов Агентства оставить в стороне политические разногласия и включиться в диалог.
ВЕНА, 5 июн - РИА Новости. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал МАГАТЭ обеспечить откровенный и беспристрастный разговор по атакам на ядерные объекты.
"Исходим из того, что есть только один способ переломить сложившуюся ситуацию: обеспечить откровенный и беспристрастный разговор в директивных органах Агентства по всему комплексу вопросов, связанных с атаками и угрозами атак на ядерные объекты. Мы призываем всех членов Агентства оставить в стороне свои политические разногласия и включиться в этот диалог", - заявил дипломат на специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ.
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