Лукашенко думает, как уберечь Белоруссию от "вражьей морды"

«

"Я смотрю и думаю об одном: как это всё сохранить. Как сделать так, чтобы сюда вражья морда, извините меня, не влезла и все это не перекрошила, не переломала", - сказал Лукашенко, добавив в этом контексте, что читает отчеты разведчиков. "Докладывают: поехали наши беглые… Цитата, дословно - заявила украинцам: "У нас есть что вам предложить. Это наши белорусы". То есть мы что, должны пойти за чужую волю воевать в Украину? Мы что, хотим мясным фаршем там быть?.. Нет, мы этого не хотим", - заявил президент.