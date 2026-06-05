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Лукашенко думает, как уберечь Белоруссию от "вражьей морды" - РИА Новости, 05.06.2026
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20:10 05.06.2026
Лукашенко думает, как уберечь Белоруссию от "вражьей морды"

Лукашенко думает, как уберечь мир и спокойствие в Белоруссии от "вражьей морды"

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко заявил, что думает о том, как уберечь мир и спокойствие в стране.
  • Он обратил внимание на напряженную обстановку в мире и вокруг Белоруссии.
  • Белорусам нужно сохранить страну и то, что создано за последние несколько десятилетий, чтобы дети и внуки жили на своей земле, добавил он.
МИНСК, 5 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что думает как уберечь мир и спокойствие в стране от "вражьей морды".
Глава государства в пятницу приехал в Гродно, где принял участие в открытии областной клинической больницы, а также примет участие в XV Республиканском фестивале национальных культур. Как сообщило агентство Белта, президент обратил внимание на напряженную обстановку в мире и вокруг Белоруссии.
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"Я смотрю и думаю об одном: как это всё сохранить. Как сделать так, чтобы сюда вражья морда, извините меня, не влезла и все это не перекрошила, не переломала", - сказал Лукашенко, добавив в этом контексте, что читает отчеты разведчиков. "Докладывают: поехали наши беглые… Цитата, дословно - заявила украинцам: "У нас есть что вам предложить. Это наши белорусы". То есть мы что, должны пойти за чужую волю воевать в Украину? Мы что, хотим мясным фаршем там быть?.. Нет, мы этого не хотим", - заявил президент.
Лукашенко не уточнил, о ком именно идет речь. Ранее Киев по приглашению Владимира Зеленского посещала одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская.
По словам белорусского лидера, согражданам надо сохранить страну и то, что создано за последние несколько десятилетий. "Взрослые люди меня понимают. Мы хотим, чтобы наши дети, внуки на своей земле жили. Да, хватает у нас недостатков, но мы отличаемся тем, что мы эти недостатки видим, во многом их искореняем и хотим решить все проблемы, которые у нас есть", - заключил Лукашенко.
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