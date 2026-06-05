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Три человека погибли при опрокидывании моторной лодки в ХМАО - РИА Новости, 05.06.2026
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15:23 05.06.2026 (обновлено: 15:39 05.06.2026)
Три человека погибли при опрокидывании моторной лодки в ХМАО

Три человека погибли при опрокидывании моторной лодки на реке Обь в ХМАО

© Фото : Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФОпрокинутая лодка на реке Обь в Ханты-Мансийском автономном округе
Опрокинутая лодка на реке Обь в Ханты-Мансийском автономном округе - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ
Опрокинутая лодка на реке Обь в Ханты-Мансийском автономном округе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На реке Обь в ХМАО опрокинулась моторная лодка с восемью пассажирами.
  • Предварительно, трое человек погибли.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Предварительно, трое человек погибли при опрокидывании моторной лодки с восемью пассажирами на реке Обь в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Предварительно, трое погибли", – сказал собеседник агентства на вопрос о числе погибших и пострадавших.
В пятницу пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ сообщила, что утром в пятницу на реке Обь в Октябрьском районе в Югре опрокинулось маломерное судно с восемью пассажирами на борту. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, число погибших и пострадавших устанавливается, подчеркивали в ведомстве.
Как уточняла Уральская транспортная прокуратура, судно типа "Салют-480" (вид моторной лодки) следовало из поселка городского типа Приобье в поселок Октябрьское. Серовская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта.
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ПроисшествияОбьХанты-Мансийский автономный округ
 
 
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