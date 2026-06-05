Опрокинутая лодка на реке Обь в Ханты-Мансийском автономном округе

Опрокинутая лодка на реке Обь в Ханты-Мансийском автономном округе

Три человека погибли при опрокидывании моторной лодки в ХМАО

Краткий пересказ от РИА ИИ На реке Обь в ХМАО опрокинулась моторная лодка с восемью пассажирами.

Предварительно, трое человек погибли.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Предварительно, трое человек погибли при опрокидывании моторной лодки с восемью пассажирами на реке Обь в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"Предварительно, трое погибли", – сказал собеседник агентства на вопрос о числе погибших и пострадавших.

В пятницу пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ сообщила, что утром в пятницу на реке Обь в Октябрьском районе в Югре опрокинулось маломерное судно с восемью пассажирами на борту. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, число погибших и пострадавших устанавливается, подчеркивали в ведомстве.