"Последние дни": глава МИД Литвы попал под удар из-за Калининграда

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Министру иностранных дел Литвы Кястутису Будрису грозит увольнение из-за его слов о Калининграде и Белоруссии, пишет новостной портал Lrytas со ссылкой на депутатов сейма.

"Думаю, Кястутис Будрис отсчитывает последние дни на посту министра. Судя по тому, что я слышу, решение будет принято на выходных", — сказал изданию лидер партии "Союз Отечества" Лауринас Кащюнас.