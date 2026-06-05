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"Последние дни": глава МИД Литвы попал под удар из-за Калининграда - РИА Новости, 05.06.2026
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07:08 05.06.2026 (обновлено: 10:25 05.06.2026)
"Последние дни": глава МИД Литвы попал под удар из-за Калининграда

Lrytas: глава МИД Литвы Будрис может быть уволен из-за слов о Калининграде

© AP PhotoМинистр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP Photo
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главу МИД Литвы Кястутиса Будриса могут уволить из-за его слов о Калининграде и Белоруссии.
  • По информации портала Lrytas в последнее время Будрис подвергли наиболее жесткой критике за его резкие высказывания.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Министру иностранных дел Литвы Кястутису Будрису грозит увольнение из-за его слов о Калининграде и Белоруссии, пишет новостной портал Lrytas со ссылкой на депутатов сейма.
"Думаю, Кястутис Будрис отсчитывает последние дни на посту министра. Судя по тому, что я слышу, решение будет принято на выходных", — сказал изданию лидер партии "Союз Отечества" Лауринас Кащюнас.
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В последнее время Будриса жестко критикуют за его резкие высказывания об атаке на Калининград и позиции в отношении Белоруссии, отмечает портал.
В середине мая Будрис призвал НАТО показать россиянам, что она может преодолеть "их маленькую крепость" в Калининграде и что для этого есть средства, которые позволят сровнять с землей российские средства ПВО и ракетные базы. О каких средствах идет речь и при каких условиях альянсу, по его мнению, следует продемонстрировать свой потенциал, министр не уточнил.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал призыв Будриса "заявлением на грани безумия". А министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что подобные угрозы следует оставлять без внимания, поскольку Вильнюс таким образом лишь подтверждает свое существование.
Как предупреждал президент Владимир Путин, Россия будет уничтожать любые угрозы Калининградской области, если они возникнут. Возможная блокада региона может привести к невиданной эскалации конфликта, подчеркнул он.
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