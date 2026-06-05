Режим тишины для ремонта ЛЭП продлится до 23 июня, сообщил Лихачев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С 5 июня начал действовать режим тишины для ремонта линии электропередачи «Днепровская», ведущей к Запорожской АЭС.
- Временное прекращение огня должно продлиться до 23 июня.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Начавшееся в пятницу временное прекращение огня для ремонта идущей к Запорожской АЭС ЛЭП "Днепровская" должно продлиться до 23 июня, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Глава "Росатома" поблагодарил МИД РФ, Минобороны России и Росгвардию за конструктивное взаимодействие.
"Временное прекращение огня должно продлиться до 23 июня", - сказал Лихачев.
Он напомнил, что это уже шестой режим тишины за последний год.