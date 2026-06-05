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Режим тишины для ремонта ЛЭП продлится до 23 июня, сообщил Лихачев - РИА Новости, 05.06.2026
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11:28 05.06.2026
Режим тишины для ремонта ЛЭП продлится до 23 июня, сообщил Лихачев

Лихачев: режим тишины для ремонта ЛЭП "Днепровская" продлится до 23 июня

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Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 5 июня начал действовать режим тишины для ремонта линии электропередачи «Днепровская», ведущей к Запорожской АЭС.
  • Временное прекращение огня должно продлиться до 23 июня.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Начавшееся в пятницу временное прекращение огня для ремонта идущей к Запорожской АЭС ЛЭП "Днепровская" должно продлиться до 23 июня, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Сегодня (5 июня - ред.) в 6 утра, начал действовать режим тишины, о котором при содействии МАГАТЭ пытались договориться с конца марта. Режим позволит нам приступить к ремонтным работам на линии электропередачи "Днепровская", - сказал Лихачев, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации.
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"Временное прекращение огня должно продлиться до 23 июня", - сказал Лихачев.
Он напомнил, что это уже шестой режим тишины за последний год.
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РоссияАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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