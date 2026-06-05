Режим тишины для ремонта ЛЭП продлится до 23 июня, сообщил Лихачев

Краткий пересказ от РИА ИИ С 5 июня начал действовать режим тишины для ремонта линии электропередачи «Днепровская», ведущей к Запорожской АЭС.

Временное прекращение огня должно продлиться до 23 июня.

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Начавшееся в пятницу временное прекращение огня для ремонта идущей к Запорожской АЭС ЛЭП "Днепровская" должно продлиться до 23 июня, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Сегодня (5 июня - ред.) в 6 утра, начал действовать режим тишины, о котором при содействии МАГАТЭ пытались договориться с конца марта. Режим позволит нам приступить к ремонтным работам на линии электропередачи "Днепровская", - сказал Лихачев , слова которого приводит пресс-служба госкорпорации.

Глава " Росатома " поблагодарил МИД РФ, Минобороны России и Росгвардию за конструктивное взаимодействие.

"Временное прекращение огня должно продлиться до 23 июня", - сказал Лихачев.