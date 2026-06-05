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Делегации России и МАГАТЭ обсудят ситуацию с ударами ВСУ по району ЗАЭС - РИА Новости, 05.06.2026
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11:25 05.06.2026 (обновлено: 11:26 05.06.2026)
Делегации России и МАГАТЭ обсудят ситуацию с ударами ВСУ по району ЗАЭС

Лихачев: делегации России и МАГАТЭ обсудят ситуацию с ударами ВСУ по району ЗАЭС

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ситуация с ударами ВСУ по району ЗАЭС будет обсуждаться на переговорах Россия — МАГАТЭ в Калининграде 10 июля.
  • Ежедневные интенсивные удары ВСУ создают реальную угрозу ядерной безопасности для всей Европы, отметил глава «Росатома» Алексей Лихачев.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Ситуация с ударами ВСУ по району ЗАЭС будет обсуждаться на переговорах Россия-МАГАТЭ в Калининграде 10 июля, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
По его словам, главной темой состоявшегося накануне разговора с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси стала запредельно тяжелая ситуация, складывающаяся вокруг Запорожской АЭС и в Энергодаре. Ежедневные интенсивные удары ВСУ создают реальную угрозу ядерной безопасности для всей Европы, отметил Лихачев.
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"Этот вопрос станет основным на предстоящих межведомственных консультациях в Калининграде, которые состоятся 10 июля", - приводит слова Лихачева пресс-служба госкорпорации.
Лихачев отметил, что встреча пройдет в расширенном составе с участием представителей других министерств и ведомств, в частности министерства обороны России и Росгвардии.
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