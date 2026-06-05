Делегации России и МАГАТЭ обсудят ситуацию с ударами ВСУ по району ЗАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ Ситуация с ударами ВСУ по району ЗАЭС будет обсуждаться на переговорах Россия — МАГАТЭ в Калининграде 10 июля.

Ежедневные интенсивные удары ВСУ создают реальную угрозу ядерной безопасности для всей Европы, отметил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Ситуация с ударами ВСУ по району ЗАЭС будет обсуждаться на переговорах Россия-МАГАТЭ в Калининграде 10 июля, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

По его словам, главной темой состоявшегося накануне разговора с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси стала запредельно тяжелая ситуация, складывающаяся вокруг Запорожской АЭС и в Энергодаре. Ежедневные интенсивные удары ВСУ создают реальную угрозу ядерной безопасности для всей Европы, отметил Лихачев.

"Этот вопрос станет основным на предстоящих межведомственных консультациях в Калининграде, которые состоятся 10 июля", - приводит слова Лихачева пресс-служба госкорпорации.