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Гавана готова к диалогу с Вашингтоном, заявил президент Кубы - РИА Новости, 05.06.2026
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13:36 05.06.2026 (обновлено: 13:41 05.06.2026)
Гавана готова к диалогу с Вашингтоном, заявил президент Кубы

Диас-Канель: Куба заинтересована в инвестициях США и открыта к диалогу

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Кубы Мигель Диас-Канель
Президент Кубы Мигель Диас-Канель - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент Кубы Мигель Диас-Канель. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Куба заинтересована в американских инвестициях и готова к диалогу с Вашингтоном, заявил Диас-Канель.
  • Президент Кубы подчеркнул, что США должны ослабить блокаду, чтобы открыть возможность для американского бизнеса вести дела с Кубой.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Куба заинтересована в американских инвестициях и готова к диалогу с Вашингтоном, заявил президент латиноамериканского государства Мигель Диас-Канель.
"Мы считаем, что диалог необходим. Есть много тем, по которым мы открыты: например, американские инвестиции на Кубе, ведение бизнеса американскими компаниями на Кубе", - сказал он в интервью газете Diario.
Кубинский президент при этом подчеркнул, что темой переговоров между двумя странами не может быть смена политической власти на острове, а также указал, что именно США должны ослабить блокаду, чтобы открыть возможность для американского бизнеса вести дела с Кубой.
США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе американский президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.
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