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СМИ: европейские компании бегут с Кубы - РИА Новости, 05.06.2026
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09:49 05.06.2026
СМИ: европейские компании бегут с Кубы

Politico: европейские компании спешно сворачивают деятельность на Кубе

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаВид на Гавану, Куба
Вид на Гавану, Куба - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Вид на Гавану, Куба. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти США расширили санкции против Кубы, включив в санкционные списки президента страны Мигеля Диас-Канеля, членов его семьи, а также ряд кубинских организаций и предприятий.
  • Европейские компании сворачивают свою деятельность на Кубе из-за риска заморозки активов и исключения из финансовой системы США.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Европейские компании спешно сворачивают свою деятельность на Кубе, столкнувшись с риском заморозки активов и исключения из финансовой системы США, пишет газета Politico.
В четверг власти США расширили санкции против Кубы, включив в санкционные списки президента страны Мигеля Диас-Канеля, членов его семьи, а также ряд кубинских организаций и предприятий.
Как отмечает издание, развернутая США кампания против Кубы может "втянуть в эту драму" и ЕС, являющийся крупнейшим торговым партнером острова.
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"Столкнувшись с риском заморозки активов и исключения из финансовой системы США, европейские компании, работающие в секторах от судоходства и логистики до энергетики и сельского хозяйства, отчаянно избавляются от своих активов на острове и спешат покинуть его", - пишет издание.
США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе американский президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.
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