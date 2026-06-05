СМИ: европейские компании бегут с Кубы

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"Столкнувшись с риском заморозки активов и исключения из финансовой системы США, европейские компании, работающие в секторах от судоходства и логистики до энергетики и сельского хозяйства, отчаянно избавляются от своих активов на острове и спешат покинуть его", - пишет издание.