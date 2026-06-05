Постпред Кубы при ООН назвал представителя США патологическим лжецом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Постоянный представитель Кубы при ООН Эрнесто Соберон назвал представителя США при всемирной организации «патологическим лжецом» после его выступления на брифинге о гуманитарных последствиях американской блокады острова.
- Соберон заявил, что миллионы кубинцев страдают из-за политики геноцида со стороны США против целого народа.
- Заявление кубинского постпреда прозвучало после расширения американских санкций против кубинских руководителей, организаций и предприятий, включая президента страны Мигеля Диас-Канеля.
МЕХИКО, 5 июн - РИА Новости. Постоянный представитель Кубы при ООН Эрнесто Соберон назвал представителя США при всемирной организации "патологическим лжецом" после его выступления на брифинге о гуманитарных последствиях американской блокады острова.
"Представитель США при ООН является патологическим лжецом. Он вновь доказал это сегодня в Организации Объединенных Наций во время брифинга о гуманитарных последствиях крайне ужесточенной блокады, которую они навязывают Кубе", - написал Соберон в социальной сети X.
По словам дипломата, американский представитель, цитируя государственного секретаря США, лишь продемонстрировал международную изоляцию Вашингтона в вопросе санкционной политики против Гаваны.
"Миллионы кубинцев страдают сегодня не из-за Кубы и не из-за нашей системы, а потому что США проводят жестокую политику геноцида против целого народа", - подчеркнул он.
Кубинцы, по словам Соберона, хорошо понимают причины нынешних трудностей и будут продолжать защищать независимость страны.
Заявление кубинского постпреда прозвучало после расширения американских санкций против кубинских руководителей, организаций и предприятий, включая президента страны Мигеля Диас-Канеля.