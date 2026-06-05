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Постпред Кубы при ООН назвал представителя США патологическим лжецом - РИА Новости, 05.06.2026
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06:59 05.06.2026 (обновлено: 10:04 05.06.2026)
Постпред Кубы при ООН назвал представителя США патологическим лжецом

Постпред Кубы при ООН Соберон назвал представителя США патологическим лжецом

© AP Photo / Seth WenigПостоянный представитель Кубы при ООН Эрнесто Соберон
Постоянный представитель Кубы при ООН Эрнесто Соберон - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Seth Wenig
Постоянный представитель Кубы при ООН Эрнесто Соберон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постоянный представитель Кубы при ООН Эрнесто Соберон назвал представителя США при всемирной организации «патологическим лжецом» после его выступления на брифинге о гуманитарных последствиях американской блокады острова.
  • Соберон заявил, что миллионы кубинцев страдают из-за политики геноцида со стороны США против целого народа.
  • Заявление кубинского постпреда прозвучало после расширения американских санкций против кубинских руководителей, организаций и предприятий, включая президента страны Мигеля Диас-Канеля.
МЕХИКО, 5 июн - РИА Новости. Постоянный представитель Кубы при ООН Эрнесто Соберон назвал представителя США при всемирной организации "патологическим лжецом" после его выступления на брифинге о гуманитарных последствиях американской блокады острова.
"Представитель США при ООН является патологическим лжецом. Он вновь доказал это сегодня в Организации Объединенных Наций во время брифинга о гуманитарных последствиях крайне ужесточенной блокады, которую они навязывают Кубе", - написал Соберон в социальной сети X.
По словам дипломата, американский представитель, цитируя государственного секретаря США, лишь продемонстрировал международную изоляцию Вашингтона в вопросе санкционной политики против Гаваны.
"Миллионы кубинцев страдают сегодня не из-за Кубы и не из-за нашей системы, а потому что США проводят жестокую политику геноцида против целого народа", - подчеркнул он.
Кубинцы, по словам Соберона, хорошо понимают причины нынешних трудностей и будут продолжать защищать независимость страны.
Заявление кубинского постпреда прозвучало после расширения американских санкций против кубинских руководителей, организаций и предприятий, включая президента страны Мигеля Диас-Канеля.
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В миреКубаВашингтон (штат)СШАМигель Диас-КанельООН
 
 
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