Куба предлагает связать ЕАЭС, БРИКС и Латинскую Америку, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Куба предлагает использовать особую зону развития Мариэль как логистический мост между странами ЕАЭС, БРИКС и государствами Латинской Америки и Карибского бассейна.
- Гавана видит возможности для развития практического экономического сотрудничества между этими регионами в сферах здравоохранения, биотехнологий, биофармацевтики, туризма и логистики.
- Куба заинтересована в расширении взаимовыгодного сотрудничества со странами ЕАЭС и БРИКС и готова предложить для этого собственную инфраструктуру и географические преимущества.
ГАВАНА, 5 июн - РИА Новости. Куба предлагает использовать особую зону развития Мариэль как логистический мост между странами ЕАЭС, БРИКС и государствами Латинской Америки и Карибского бассейна, заявила РИА Новости заместитель министра иностранных дел республики Анаянси Родригес.
"Наша особая зона развития Мариэль обладает большим потенциалом для того, чтобы стать логистическим хабом, который может служить мостом между странами ЕАЭС или БРИКС и Латинской Америкой и Карибским бассейном", - сказала Родригес.
По ее словам, Гавана видит значительные возможности для развития практического экономического сотрудничества между этими регионами - речь идет не только о торговле, но и о взаимодействии в сферах здравоохранения, биотехнологий, биофармацевтики, туризма и логистики.
Дипломат подчеркнула, что Куба заинтересована в расширении взаимовыгодного сотрудничества со странами ЕАЭС и БРИКС и готова предложить для этого собственную инфраструктуру и географические преимущества. Подобное взаимодействие, как указала она, может принести пользу как Кубе, так и другим участникам этих интеграционных объединений.