Куба предлагает связать ЕАЭС, БРИКС и Латинскую Америку, заявили в МИД

ГАВАНА, 5 июн - РИА Новости. Куба предлагает использовать особую зону развития Мариэль как логистический мост между странами ЕАЭС, БРИКС и государствами Латинской Америки и Карибского бассейна, заявила РИА Новости заместитель министра иностранных дел республики Анаянси Родригес.