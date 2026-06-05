Рейтинг@Mail.ru
В Крыму отменили несколько поездов пригородного сообщения - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:30 05.06.2026
В Крыму отменили несколько поездов пригородного сообщения

Несколько пригородных поездов отменили в Крыму с пятницы

© Фото : Южная пригородная пассажирская компанияПригородный поезд "ЮППК" едет по Крымскому мосту
Пригородный поезд ЮППК едет по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Южная пригородная пассажирская компания
Пригородный поезд "ЮППК" едет по Крымскому мосту. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Несколько поездов пригородного сообщения в Крыму отменены с 5 июня.
  • Некоторые поезда в Крыму изменили график движения 5 и 6 июня.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Несколько поездов пригородного сообщения в Крыму отменены с пятницы, 5 июня, еще несколько изменили график движения, сообщила компания-перевозчик Южная Пригородная Пассажирская Компания (ЮППК).
Как сообщается на сайте компании, в Крыму с пятницы отменяются несколько поездов по маршрутам СимферопольСевастополь, Симферополь – Евпатория, ФеодосияДжанкой, Феодосия – Владиславовка, Армянск – Джанкой, Феодосия – Азовская, Азовская – Керчь.
Кроме того, сообщается об изменении в расписании некоторых поездов 5 и 6 июня.
Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно онлайн – на сайте и в мобильном приложении "В путь – билеты на электрички".
Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце на встрече с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Россия согласна на определенные компромиссы на Украине, заявил Путин
Вчера, 23:24
 
ФеодосияРеспублика КрымСимферополь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала