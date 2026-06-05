В Крыму отменили несколько поездов пригородного сообщения

Краткий пересказ от РИА ИИ Несколько поездов пригородного сообщения в Крыму отменены с 5 июня.

Некоторые поезда в Крыму изменили график движения 5 и 6 июня.

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Несколько поездов пригородного сообщения в Крыму отменены с пятницы, 5 июня, еще несколько изменили график движения, сообщила компания-перевозчик Южная Пригородная Пассажирская Компания (ЮППК).

Феодосия – Как сообщается на сайте компании, в Крыму с пятницы отменяются несколько поездов по маршрутам Симферополь Севастополь , Симферополь – Евпатория Джанкой , Феодосия – Владиславовка, Армянск – Джанкой, Феодосия – Азовская, Азовская – Керчь

Кроме того, сообщается об изменении в расписании некоторых поездов 5 и 6 июня.