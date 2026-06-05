Краткий пересказ от РИА ИИ
- Москва считает тупиковым путь молчания между Россией и Европой.
- Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта к диалогу и не является инициатором молчания.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Москва считает тупиковым путь молчания между Россией и Европой, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"(Президент РФ Владимир - ред.) Путин постоянно, на протяжении всех этих пяти лет, говорит, мы открыты к диалогу. Мы считаем, что это тупиковый путь разлучения, когда количество проблем растет, а желание разговаривать находится на нуле. И мы не инициаторы этого молчания", - сказал Песков в беседе с "Известиями" на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.