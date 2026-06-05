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В Кремле назвали путь молчания между Россией и Европой тупиковым - РИА Новости, 05.06.2026
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12:02 05.06.2026 (обновлено: 12:18 05.06.2026)
В Кремле назвали путь молчания между Россией и Европой тупиковым

Песков: Москва считает тупиковым путь молчания между Россией и Европой

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва считает тупиковым путь молчания между Россией и Европой.
  • Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта к диалогу и не является инициатором молчания.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Москва считает тупиковым путь молчания между Россией и Европой, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"(Президент РФ Владимир - ред.) Путин постоянно, на протяжении всех этих пяти лет, говорит, мы открыты к диалогу. Мы считаем, что это тупиковый путь разлучения, когда количество проблем растет, а желание разговаривать находится на нуле. И мы не инициаторы этого молчания", - сказал Песков в беседе с "Известиями" на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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