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Зампред КНР: Китай готов неукоснительно выполнять договоренности с Россией - РИА Новости, 05.06.2026
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20:56 05.06.2026
Зампред КНР: Китай готов неукоснительно выполнять договоренности с Россией

Хань Чжэн: КНР готова неукоснительно выполнять договоренности с Россией

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • КНР готова неукоснительно выполнять договоренности, достигнутые с Россией на высшем уровне, заявил Хань Чжэн.
  • Он сообщил о готовности укреплять политическое доверие и расширять практическое сотрудничество с Россией.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. КНР готова неукоснительно выполнять договоренности, достигнутые с РФ на высшем уровне, заявил зампредседателя КНР Хань Чжэн.
"Подтверждаем нашу готовность вместе с российскими коллегами неукоснительно реализовывать наши договоренности на высшем уровне, укреплять политическое доверие, расширять практическое сотрудничество и наполнять наши двусторонние отношение новым эпохальным содержанием", - заявил в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на полях ПМЭФ заместитель председателя КНР Хань Чжэн.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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