Зампред КНР: Китай готов неукоснительно выполнять договоренности с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- КНР готова неукоснительно выполнять договоренности, достигнутые с Россией на высшем уровне, заявил Хань Чжэн.
- Он сообщил о готовности укреплять политическое доверие и расширять практическое сотрудничество с Россией.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. КНР готова неукоснительно выполнять договоренности, достигнутые с РФ на высшем уровне, заявил зампредседателя КНР Хань Чжэн.
"Подтверждаем нашу готовность вместе с российскими коллегами неукоснительно реализовывать наши договоренности на высшем уровне, укреплять политическое доверие, расширять практическое сотрудничество и наполнять наши двусторонние отношение новым эпохальным содержанием", - заявил в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на полях ПМЭФ заместитель председателя КНР Хань Чжэн.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.