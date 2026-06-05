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Зампред КНР: сотрудничество с Россией сохраняет высокую динамику - РИА Новости, 05.06.2026
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18:59 05.06.2026 (обновлено: 19:25 05.06.2026)
Зампред КНР: сотрудничество с Россией сохраняет высокую динамику

Зампред КНР Хань Чжэн: сотрудничество с Россией сохраняет высокую динамику

© РИА Новости / Иван Секретарев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Иван Секретарев
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Заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель председателя КНР Хань Чжэн заявил, что сотрудничество Китая с Россией сохраняет высокую динамику.
  • Заявление было сделано на пленарном заседании ПМЭФ, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Сотрудничество Китая с Россией сохраняет высокую динамику, заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн.
"Наше сотрудничество сохраняет высокую и здоровую динамику", - сказал Хань Чжэн на пленарном заседании ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
МИД Китая надеется на укрепление взаимодействия со всеми сторонами на ПМЭФ
2 июня, 10:38
 
КитайРоссияХань Чжэн
 
 
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