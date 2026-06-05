Зампред КНР: сотрудничество с Россией сохраняет высокую динамику

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заместитель председателя КНР Хань Чжэн заявил, что сотрудничество Китая с Россией сохраняет высокую динамику.
- Заявление было сделано на пленарном заседании ПМЭФ, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Сотрудничество Китая с Россией сохраняет высокую динамику, заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн.
"Наше сотрудничество сохраняет высокую и здоровую динамику", - сказал Хань Чжэн на пленарном заседании ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.