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Патриарх Кирилл прибыл в Калининград - РИА Новости, 05.06.2026
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Религия
 
21:35 05.06.2026
Патриарх Кирилл прибыл в Калининград

Патриарх Кирилл прибыл в Калининград с пастырским визитом

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПатриарх Кирилл
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Кирилл. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Калининград с пастырским визитом 5 июня 2026 года.
  • В ходе визита патриарх проведет собрание духовенства митрополии и встречу с руководством региона, а также будет служить в калининградском кафедральном соборе Христа Спасителя.
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу прибыл в Калининград с пастырским визитом, говорится на сайте Московской патриархии.
"Вечером 5 июня 2026 года святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Калининград", — написано в сообщении.
Ожидается, что в ходе визита патриарх проведет собрание духовенства митрополии и встречу с руководством региона, а также будет служить в калининградском кафедральном соборе Христа Спасителя.
Калининградская митрополия была образована в пределах Калининградской области в 2016 году. Патриарх Кирилл, управлявший Калининградской епархией до своего избрания на патриарший престол, останется ее правящим архиереем по просьбе калининградских прихожан.
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