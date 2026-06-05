Патриарх Кирилл прибыл в Калининград

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Калининград с пастырским визитом 5 июня 2026 года.
- В ходе визита патриарх проведет собрание духовенства митрополии и встречу с руководством региона, а также будет служить в калининградском кафедральном соборе Христа Спасителя.
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу прибыл в Калининград с пастырским визитом, говорится на сайте Московской патриархии.
"Вечером 5 июня 2026 года святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Калининград", — написано в сообщении.
Ожидается, что в ходе визита патриарх проведет собрание духовенства митрополии и встречу с руководством региона, а также будет служить в калининградском кафедральном соборе Христа Спасителя.
Калининградская митрополия была образована в пределах Калининградской области в 2016 году. Патриарх Кирилл, управлявший Калининградской епархией до своего избрания на патриарший престол, останется ее правящим архиереем по просьбе калининградских прихожан.