Патриарх Кирилл прибыл в Калининград

"Вечером 5 июня 2026 года святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Калининград", — написано в сообщении.

Ожидается, что в ходе визита патриарх проведет собрание духовенства митрополии и встречу с руководством региона, а также будет служить в калининградском кафедральном соборе Христа Спасителя.