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В Киеве в почтовом терминале прогремел взрыв - РИА Новости, 05.06.2026
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08:52 05.06.2026 (обновлено: 09:11 05.06.2026)
В Киеве в почтовом терминале прогремел взрыв

В Киеве при взрыве в почтовом терминале погиб человек

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники украинской полиции в Киеве
Сотрудники украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники украинской полиции в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В почтовом терминале в Оболонском районе Киева произошел взрыв.
  • Один человек погиб, двое ранены.
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Взрыв произошел в почтовом терминале в Киеве во время осмотра одной из посылок, один человек погиб, двое ранены, сообщили в полиции города.
"Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в почтовом терминале в Оболонском районе Киева. Один человек погиб, еще двое – травмированы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.
По информации правоохранителей, это произошло утром в пятницу на территории сортировочного центра во время осмотра одной из посылок.
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