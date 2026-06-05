В Киеве в почтовом терминале прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В почтовом терминале в Оболонском районе Киева произошел взрыв.
- Один человек погиб, двое ранены.
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Взрыв произошел в почтовом терминале в Киеве во время осмотра одной из посылок, один человек погиб, двое ранены, сообщили в полиции города.
"Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в почтовом терминале в Оболонском районе Киева. Один человек погиб, еще двое – травмированы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.
По информации правоохранителей, это произошло утром в пятницу на территории сортировочного центра во время осмотра одной из посылок.