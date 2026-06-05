В ХМАО опрокинулась лодка с восемью пассажирами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На реке Обь в Ханты-Мансийском автономном округе опрокинулась лодка с восемью пассажирами.
- Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Лодка с восьмью пассажирами опрокинулась на реке Обь в Ханты-Мансийском автономном округе, количество погибших и пострадавших устанавливается, сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
"По предварительным данным, утром 5 июня на реке Обь в Октябрьском районе ХМАО-Югры произошло опрокидывание маломерного судна с 8 пассажирами на борту. В настоящее время количество погибших и пострадавших устанавливается", – говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, следователи устанавливают детали произошедшего, допрашиваются свидетели, добавили в ведомстве.