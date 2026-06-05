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В ХМАО опрокинулась лодка с восемью пассажирами - РИА Новости, 05.06.2026
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15:21 05.06.2026 (обновлено: 15:25 05.06.2026)
В ХМАО опрокинулась лодка с восемью пассажирами

Лодка с восемью пассажирами опрокинулась на Оби в ХМАО, возможно, есть погибшие

© Фото : Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФОпрокинутая лодка на реке Обь в Ханты-Мансийском автономном округе
Опрокинутая лодка на реке Обь в Ханты-Мансийском автономном округе - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ
Опрокинутая лодка на реке Обь в Ханты-Мансийском автономном округе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На реке Обь в Ханты-Мансийском автономном округе опрокинулась лодка с восемью пассажирами.
  • Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Лодка с восьмью пассажирами опрокинулась на реке Обь в Ханты-Мансийском автономном округе, количество погибших и пострадавших устанавливается, сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
"По предварительным данным, утром 5 июня на реке Обь в Октябрьском районе ХМАО-Югры произошло опрокидывание маломерного судна с 8 пассажирами на борту. В настоящее время количество погибших и пострадавших устанавливается", – говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, следователи устанавливают детали произошедшего, допрашиваются свидетели, добавили в ведомстве.
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ПроисшествияОбьХанты-Мансийский автономный округРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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