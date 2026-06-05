В ХМАО опрокинулась лодка с восемью пассажирами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Лодка с восьмью пассажирами опрокинулась на реке Обь в Ханты-Мансийском автономном округе, количество погибших и пострадавших устанавливается, сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.