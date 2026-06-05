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Иран сообщил о предупредительных выстрелах в сторону американских эсминцев - РИА Новости, 05.06.2026
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15:02 05.06.2026
Иран сообщил о предупредительных выстрелах в сторону американских эсминцев

Армия Ирана выпустила ракеты и беспилотники по американским эсминцам

© AP PhotoПуск ракеты армией Ирана
Пуск ракеты армией Ирана - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP Photo
Пуск ракеты армией Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран сделал предупредительные выстрелы в сторону американских эсминцев, запустив ракеты и беспилотники.
  • Эсминцы DDG-103 и DDG-87 покинули Оманский залив и направились в сторону Индийского океана после предупредительных залпов.
ТЕГЕРАН, 5 июн - РИА Новости. Иран сделал предупредительные выстрелы в сторону американских эсминцев, запустив ракеты и беспилотники, сообщила иранская армия.
"После предупредительных залпов (крылатой - ред.) ракеты "Гадир" и новых ударных беспилотников военно-морских сил армии Ирана эсминцы DDG-103 и DDG-87 покинули Оманский залив, направившись в сторону Индийского океана", - приводит гостелерадиокомпания Ирана заявление армии страны.
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Иранские военные отметили, что эта операция была направлена на противодействие США, которые, по их словам, чинят препятствия для судоходства и "захватывают торговые суда и нефтяные танкеры". При этом иранские военные не уточнили, когда именно сделали предупредительные выстрелы.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс, в последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.
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