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Новый верховный лидер Ирана впервые провел амнистию - РИА Новости, 05.06.2026
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12:46 05.06.2026 (обновлено: 15:12 05.06.2026)
Новый верховный лидер Ирана впервые провел амнистию

Моджтаба Хаменеи впервые провел амнистию в отношении двух тысяч заключенных

© Фото : Tasnim News AgencyМоджтаба Хаменеи
Моджтаба Хаменеи - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Tasnim News Agency
Моджтаба Хаменеи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи провел амнистию в отношении двух тысяч заключенных по случаю праздника Эйд-е Гадир.
  • Амнистия не касается обвиняемых в шпионаже и в преступлениях, направленных на подрыв безопасности страны.
ТЕГЕРАН, 5 июн – РИА Новости. Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи по случаю мусульманского праздника Эйд-е Гадир провел амнистию в отношении 2 тысяч заключенных, сообщила пресс-служба Хаменеи.
В пятницу в Иране отмечается важный для мусульман-шиитов праздник Эйд-е Гадир, когда, по их убеждениям, пророк ислама Мухаммед передал лидерство мусульманской общины своему зятю Али.
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"Верховный лидер аятолла Моджтаба Хаменеи по случаю праздника Эйд-е Гадир удовлетворил просьбу главы судебной власти о помиловании или смягчении приговоров 2 тысячам осужденных", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы Хаменеи.
Такого рода мероприятия по случаю праздников являются нормой для Ирана, однако это первое сообщение с решением нового руководителя страны об амнистии.
В то же время связанное с судебными властями Ирана агентство Mizan уточнило, что амнистия не касается обвиненных в шпионаже, а также совершивших преступления, направленные на подрыв безопасности страны.
Моджтаба Хаменеи сменил на должности верховного лидера своего отца - Али Хаменеи, который погиб в первый же день ударов США и Израиля по Ирану, начавшихся 28 февраля. Новый лидер пока еще не появлялся на публике с момента своего избрания на высшую руководящую должность в ночь на 9 марта, однако с тех пор его пресс-служба публиковала несколько посланий от имени лидера.
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