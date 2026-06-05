Новый верховный лидер Ирана впервые провел амнистию

Такого рода мероприятия по случаю праздников являются нормой для Ирана, однако это первое сообщение с решением нового руководителя страны об амнистии.

В то же время связанное с судебными властями Ирана агентство Mizan уточнило, что амнистия не касается обвиненных в шпионаже, а также совершивших преступления, направленные на подрыв безопасности страны.