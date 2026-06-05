Новый верховный лидер Ирана впервые провел амнистию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи провел амнистию в отношении двух тысяч заключенных по случаю праздника Эйд-е Гадир.
- Амнистия не касается обвиняемых в шпионаже и в преступлениях, направленных на подрыв безопасности страны.
ТЕГЕРАН, 5 июн – РИА Новости. Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи по случаю мусульманского праздника Эйд-е Гадир провел амнистию в отношении 2 тысяч заключенных, сообщила пресс-служба Хаменеи.
В пятницу в Иране отмечается важный для мусульман-шиитов праздник Эйд-е Гадир, когда, по их убеждениям, пророк ислама Мухаммед передал лидерство мусульманской общины своему зятю Али.
"Верховный лидер аятолла Моджтаба Хаменеи по случаю праздника Эйд-е Гадир удовлетворил просьбу главы судебной власти о помиловании или смягчении приговоров 2 тысячам осужденных", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы Хаменеи.
Такого рода мероприятия по случаю праздников являются нормой для Ирана, однако это первое сообщение с решением нового руководителя страны об амнистии.
В то же время связанное с судебными властями Ирана агентство Mizan уточнило, что амнистия не касается обвиненных в шпионаже, а также совершивших преступления, направленные на подрыв безопасности страны.
Моджтаба Хаменеи сменил на должности верховного лидера своего отца - Али Хаменеи, который погиб в первый же день ударов США и Израиля по Ирану, начавшихся 28 февраля. Новый лидер пока еще не появлялся на публике с момента своего избрания на высшую руководящую должность в ночь на 9 марта, однако с тех пор его пресс-служба публиковала несколько посланий от имени лидера.