Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Anthropic помогает спецслужбам США развернуть супермодель ИИ Mythos - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:36 05.06.2026 (обновлено: 10:21 05.06.2026)
СМИ: Anthropic помогает спецслужбам США развернуть супермодель ИИ Mythos

FT: Anthropic помогает спецслужбам США развернуть супермодель ИИ Mythos

© AP Photo / Patrick SisonСтраница сайта компании Anthropic и ее логотип на экране компьютера
Страница сайта компании Anthropic и ее логотип на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Patrick Sison
Страница сайта компании Anthropic и ее логотип на экране компьютера. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американская компания Anthropic помогает Агентству национальной безопасности США (АНБ) развертывать модель искусственного интеллекта Mythos для наступательных киберопераций.
  • Компания направила в АНБ около шести сотрудников для консультирования по использованию технологий и адаптации моделей под конкретные задачи.
  • Модель Mythos обладает высокой эффективностью в поиске уязвимостей в программном обеспечении и может быть использована для внедрения в сети других государств.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Компания Anthropic помогает Агентству национальной безопасности США развертывать мощную модель искусственного интеллекта Mythos для наступательных киберопераций, пишет Financial Times.
"Лучший способ выстроить эффективную оборону — это создать эффективное нападение", — рассказал близкий к Anthropic источник газеты.
По словам собеседников издания, компания направила в АНБ примерно шесть сотрудников в качестве так называемых "инженеров передового базирования". Их задача — консультации по использованию технологий и адаптация моделей под конкретные задачи.
Модель Mythos была бы полезна для внедрения в сети таких государств, как Китай или Иран, добавил один из источников.
В апреле Anthropic анонсировала новую модель искусственного интеллекта — Mythos. Она обладает высокой эффективностью в поиске уязвимостей в программном обеспечении и способна вызвать кризис в сфере кибербезопасности. Доступ к модели предоставили только американскому правительству и нескольким избранным организациям.
Пентагон в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В Пентагоне предписали удалить продукцию Anthropic из военных систем США
11 марта, 04:46
 
ТехнологииКитайИранСШААгентство национальной безопасности США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала