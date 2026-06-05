СМИ: Anthropic помогает спецслужбам США развернуть супермодель ИИ Mythos

В апреле Anthropic анонсировала новую модель искусственного интеллекта — Mythos. Она обладает высокой эффективностью в поиске уязвимостей в программном обеспечении и способна вызвать кризис в сфере кибербезопасности. Доступ к модели предоставили только американскому правительству и нескольким избранным организациям.