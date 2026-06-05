СМИ: Anthropic помогает спецслужбам США развернуть супермодель ИИ Mythos

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американская компания Anthropic помогает Агентству национальной безопасности США (АНБ) развертывать модель искусственного интеллекта Mythos для наступательных киберопераций.
- Компания направила в АНБ около шести сотрудников для консультирования по использованию технологий и адаптации моделей под конкретные задачи.
- Модель Mythos обладает высокой эффективностью в поиске уязвимостей в программном обеспечении и может быть использована для внедрения в сети других государств.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Компания Anthropic помогает Агентству национальной безопасности США развертывать мощную модель искусственного интеллекта Mythos для наступательных киберопераций, пишет Financial Times.
"Лучший способ выстроить эффективную оборону — это создать эффективное нападение", — рассказал близкий к Anthropic источник газеты.
По словам собеседников издания, компания направила в АНБ примерно шесть сотрудников в качестве так называемых "инженеров передового базирования". Их задача — консультации по использованию технологий и адаптация моделей под конкретные задачи.
В апреле Anthropic анонсировала новую модель искусственного интеллекта — Mythos. Она обладает высокой эффективностью в поиске уязвимостей в программном обеспечении и способна вызвать кризис в сфере кибербезопасности. Доступ к модели предоставили только американскому правительству и нескольким избранным организациям.