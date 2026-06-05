Названа причина смерти актрисы Игнатьевой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Актриса и певица Валентина Игнатьева скончалась 4 июня в возрасте 77 лет.
- Причиной смерти стала внезапная остановка сердца.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Причиной смерти актрисы и певицы Валентины Игнатьевой стала внезапная остановка сердца, сообщил РИА Новости сын артистки Иван Корешков.
Валентина Игнатьева скончалась 4 июня в возрасте 77 лет.
"Установленная причина смерти - остановка сердца, это случилось внезапно", - сказал собеседник агентства.
Церемония прощания с актрисой состоится 7 июня в 12.00 в храме Живоначальной Троицы на Воробьевых горах в Москве. После чего ее похоронят на Ястребковском кладбище.
Игнатьева родилась 15 января 1949 года в городе Калинине. Она окончила Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства (ВТМЭИ), а также Государственный институт театрального искусства им. Луначарского. После Игнатьева стала солисткой Государственного эстрадного оркестра РСФСР под управлением Леонида Утесова, затем выступала с ансамблями "Солнечная корона", "Лада", "Трижды три". Позднее певицу пригласили в ВИА "Веселые ребята", где она заменила Аллу Пугачеву.
В 1977 году она дебютировала в кино, снявшись в эпизодической роли в фильме Алексея Очкина "Гонки без финиша". Широкую популярность приобрела благодаря ролям в таких лентах, как "Бархатный сезон", "Мнимый больной", "Голова классика".