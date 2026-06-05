Названа причина смерти актрисы Игнатьевой

В 1977 году она дебютировала в кино, снявшись в эпизодической роли в фильме Алексея Очкина "Гонки без финиша". Широкую популярность приобрела благодаря ролям в таких лентах, как "Бархатный сезон", "Мнимый больной", "Голова классика".