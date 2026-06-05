Аракчи объяснил, почему Верховный лидер Ирана не появляется на публике

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не появляется на публике по соображениям безопасности и по рекомендациям профильных органов.
- Руководитель протокольной службы офиса верховного лидера Ирана Мазахер Хосейни сообщил, что Моджтаба Хаменеи идет на поправку после травм спины и колена, а также рваной раны за ухом.
ТЕГЕРАН, 5 июн – РИА Новости. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не появляется на публике в силу мер безопасности и по рекомендациям профильных органов, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Он весьма тесно вовлечен в процессы и влияет на развитие событий в стране, держа бразды правления. Однако по соображениям безопасности (профильные) органы не рекомендуют в большей степени появляться очно", - заявил министр ливанскому телеканалу Al-Mayadeen, расшифровку его беседы приводит МИД Ирана.
Руководитель протокольной службы офиса верховного лидера Ирана Мазахер Хосейни ранее сообщил, что Моджтаба Хаменеи идет на поправку - у него была травма спины, колена, а также рваная рана за ухом.
Моджтаба Хаменеи сменил на должности верховного лидера своего отца - Али Хаменеи, который погиб в первый же день ударов США и Израиля по Ирану, начавшихся 28 февраля. Новый лидер пока еще не появлялся на публике с момента своего избрания на высшую руководящую должность в ночь на 9 марта, однако с тех пор его пресс-служба публиковала несколько посланий от имени лидера.